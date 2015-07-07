لجمالك فى رمضان.. 5 فوائد صحية لزيت اللوز أهمها حماية رموشك وشعرك

يعانى الوجه والشعر والجسم من الذبول والجفاف خلال الصيام، وهى نتيجة طبيعية لإهمال البعض شرب المياه وتناول الطعام غير المفيد بكميات كبيرة، إلا أن حلول الطبيعة لا تنضب، فزيت اللوز أحد أهم الزيوت الطبيعية التى تفيد الجسم والشعر وفروة الرأس والبشرة ويمكنها العمل على تجديد نضارة الجسم.

وتؤكد الدكتورة سميرة أحمد، أخصائية أمراض الجلدية، أن زيت اللوز الحلو هو الحل السريع والمثالى للتخلص من مشكلات الجسم التى تطاله خلال الشهر الكريم، ومنها جفاف الجلد، أو تساقط وجفاف الشعر، أو ذبول الجلد.

>- زيت اللوز الحلو عامل مساعد وهام للتخلص من تساقط الرموش، وإنباتها مرة أخرى نتيجة الجفاف وقلة شرب المياه.

- زيت اللوز الحلو يساعد على إنبات شعر الرأس، ويزيد من نعومته وإطالته، ويحد من جفافه خلال الصيام وزيادة ترطيبه بنسب كبيرة.

>- زيت اللوز الحلو يساعد على التخلص من جفاف البشرة وظهور تشققات وتجاعيد بها،فهو يساعد على التئامها مرة أخرى.

>- زيت اللوز الحلو يساعد على علاج فروة الرأس من القشرة ومن الجفاف ويمدها بالتغذية التى تنقصها خلال الصيام.

>- يخلص زيت اللوز الحلو من الهالات السوداء التى تحيط بالعينين خلال الصيام ونتيجة الإرهاق وقلة شرب المياه.