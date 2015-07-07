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5 نصائح لحماية طفلك من الأمراض الجلدية أثناء موجة الحر

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5 نصائح لحماية طفلك من الأمراض الجلدية أثناء موجة الحر 5 نصائح لحماية طفلك من الأمراض الجلدية أثناء موجة الحر
يتعرض الأطفال للعديد من المشاكل بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، ومن أهم هذه المشكلات الإصابة بالأمراض الجلدية.

وحول ذلك يشير الدكتور أحمد إبراهيم، أخصائى طب الأطفال، إلى أن الأطفال يتأثرون بشكل سلبى بارتفاع درجات الحرارة، وقد يظهر عليهم بعض العلامات الجلدية كالطفح الجلدى والحبوب وحمو النيل والتهابات فى الجلد ذات اللون الأحمر.

ويتابع د. أحمد، أنه فى حالة ظهور هذه العلامات الجلدية يجب الاهتمام بوقاية الجلد عن طريق الاستحمام بالماء البارد والتنشيف الجيد وشرب الكثير من السوائل وفى حالة أن الطفل صغير جدًا أى فى شهوره الأولى يجب الإكثار من رضاعته.

ويقدم أخصائى طب الأطفال، بعض النصائح للحفاظ على صحة طفلك أثناء ارتفاع درجة الحرارة، ومنها:
>1- الاهتمام بنوعية الملابس التى يقوم بارتدائها الطفل، حيث يجب أن تكون قطنية.
>2- الاستحمام يوميًا بالماء البارد.
>3- الاهتمام بوضع بودرة التلك على جلد الطفل.
>4- الإكثار من تناول المشروبات والسوائل كالماء والبرتقال.
>5- الاهتمام بنوعية الغذاء الذى يتناوله الغنية بالفيتامينات والماء.

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مصر 365