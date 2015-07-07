بالصور.. "أمن الشرقية" تنظم حفل إفطار بحضور المحافظ والقضاة ورجال النيابة

نظمت مديرية أمن الشرقية، مساء الاثنين، بإشراف اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، حفل إفطار بمقر قوات أمن الشرقية، بحضور كل من الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، واللواء محمد مسعود نائب مدير الأمن واللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى .

كما حضر كل من المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية والمستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، والمستشار إيهاب سرحان رئيس نادب قضاة الزقازيق، فيما حضر اللواء علاء الدين جاد الحق رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما حرص عدد من الأخوة الأقباط على مشاركة ضباط وأفراد وعساكر قوات الأمن الإفطار .

فيما أكد مدير أمن الشرقية، أن الهدف من الحفل هو مشاركة العساكر تناول وجبة الإفطار فى الشهر الكريم، وتوجيه الدعم المعنوى إليهم. والشد من أزرهم فى تلك الأيام.

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وأضاف مدير أمن الشرقية، أن جميع القيادات الأمنية والمستشارين ومحافظ الشرقية، تنالوا نفس الطعام الذى تناوله الأفراد والعساكر وهى وجبة موحدة مكونة من "لحمة وأرز وفتة" ولم يتم تخصيص طعام معين لكبار الضيوف .

فيما حرص قيادات وضباط المديرية على مشاركة الأفراد والعساكر بمقر قوات الأمن، تناول وجبة الإفطار والتقاط الصور التذكارية مع أفراد وعساكر قوات الأمن .



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