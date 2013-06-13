زعزوع: نتوقع زيادة أعداد السياح من السوق العراقية خلال الصيف

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 47 دقيقة

توقع هشام زعزوع وزير السياحة أن تستقبل مصر أعداد كبيرة من السوق العراقية خلال أشهر الصيف.

وأشار، خلال لقائه مع وفد رابطة الفنادق والمطاعم الكردي برئاسة كمال محمد قادر رئيس رابطة الفنادق والمطاعم بأقليم كردستان العراق، إلى أن وزارة السياحة أنشأت منذ عدة سنوات وحدة للتدريب والتطوير حصلت على شهادة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تضم كوادر على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل.

وقال كمال محمد قادر رئيس رابطة الفنادق والمطاعم الكردي أن هناك تعاونا مع الجانب المصري، بخاصة في مجال إدارة المنشآت الفندقية والتدريب نظرا للخبرة المصرية المتميزة فى هذا المجال، مؤكدا أن بلاده ترحب بدعم العلاقات مع مصر في كافة المجالات، لاسيما وأن الشعب الكردي لديه ولع بالحضارة المصرية القديمة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الكردى إلى مصر ستستغرق 10 أيام بهدف تعزيز التعاون السياحي إلى جانب فتح آفاق جديدة فى عدد من المجالات الأخرى، ومنها التصدير والصناعات الهندسية وغيرها، وكان وزير السياحة قد سافر إلى أقليم كردستان في منتصف أبريل الماضي لتوقيع برنامج للتعاون السياحي بين مصر وكردستان.