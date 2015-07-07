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فتح باب التقديم لطلبات الالتحاق بالشعبة الإسلامية للأزهريين بأسوان

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فتح باب التقديم لطلبات الالتحاق بالشعبة الإسلامية للأزهريين بأسوان فتح باب التقديم لطلبات الالتحاق بالشعبة الإسلامية للأزهريين بأسوان
بدأت منطقة أسوان الأزهرية، فى فتح باب تلقى طلبات الالتحاق بقسم الشعبة الإسلامية بمعهد الشيخ الشعراوى بمدينة أسوان.

وأكد الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بأسوان، أن الشعبة الإسلامية بأسوان، هى أحد 10 أقسام على مستوى الجمهورية، تحظى برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مباشرة، بهدف تخريج أجيال جديدة من الدعاة المتميزين للإسلام.

وأضاف الشيخ عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن شروط الالتحاق بهذا القسم هو أن يكون الطالب حافظا للقرآن الكريم، وألا يقل مجموع الدرجات الحاصل عليها فى الشهادة الإعدادية عن 70%، وأن يكون ذا هيئة وفصاحة ولباقة فى الكلام، وأن يكون مؤهلا لأن يصبح داعية للإسلام خارج فى المستقبل.

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مصر 365

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