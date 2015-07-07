والد الشهيد مجند صابر لمحافظ الشرقية: "ابنى فخر لينا ولمصر"

قال والد الشهيد مجند صابر أحمد محمد محمد، ابن مدينة القرين، للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية "ابنى الشهيد فخر لينا ولمصر وتحية لروح كل شهيد ضحى بحياته من أجل مصر ".

وكان المحافظ زار أسرة الشهيد الذى استشهد فى المواجهات الإرهابية الأخيرة بسيناء، لتقديم واجب العزاء لهم، وقرر إطلاق اسمه على المدرسة الثانوية بمدينة القرين مسقط رأس الشهيد، تخليداً لذكراه الطيبة وتقديراً لتضحيته من أجل الدفاع عن الوطن واستقراره.

وأكد المحافظ أن التاريخ سيتوقف كثيراً أمام بطولات الجيش المصرى العظيم ودوره فى الحفاظ على الوطن وعدم التفريط فى ذرة من ترابه.

كما أهدى المحافظ والد الشهيد رحلة عمرة مقدمة من رجل الأعمال محمد فريد خميس والذى تنازل عنها لجدة الشهيد، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه تمنح لكل أسرة من أسر الشهداء السبعة من أبناء محافظة الشرقية وتوفير فرص عمل للأقارب من الدرجة الأولى والمساهمة فى رعاية أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة، وكلف المحافظ رئيس المدينة بسرعة إنهاء إجراءات استخراج جواز السفر لجدة الشهيد حتى تتمكن من أداء العمرة بالأراضى المقدسة، ونبه على رئيس المدينة بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسرة الشهيد تقديراً لتضحيته من أجل إعلاء كلمة وطن.