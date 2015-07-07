أمريكا تسلم طائرات "إف 16" للعراق قريبا

أكدت السفارة الأمريكية فى بغداد اليوم الاثنين أن الطائرات الحربية من طراز(إف 16) التى اشتراها العراق من الولايات المتحدة الأمريكية ستسلم فى وقت لاحق هذا الصيف إلى السلطات العراقية للبدء باستخدامها من قاعدة "بلد" الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية فى بغداد جيفرى لوري- فى بيان صحفى اليوم- غن الحكومة العراقية قامت بشراء 36 طائرة مقاتلة (إف 16) ونحن ملتزمون ببنود الصفقة وسيتم تسليمها فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف: واشنطن تعمل مع بغداد لتسليم الدفعة الأولى من هذه الطائرات هذا الصيف كما كان مقررا، وسيتم تسليم هذه الطائرات المقاتلة للبدء باستخدامها من قاعدة بلد الجوية ، نافيا ما تداولته مؤخرا وسائل اعلام بخصوص نقل هذه الطائرات إلى الأردن وتشغيلها من هناك واصفا تلك التقارير بأنها "غير صحيحة".

وتأتى صفقة الطائرات ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 والتى تنص على تدريب وتجهيز القوات العراقية.

وكان قائد القوة الجوية الفريق الركن الطيار أنور حمه أمين كشف فى 22 أبريل الماضى عن أن الطائرات الامريكية من المقرر أن تصل إلى العراق فى 12 من يوليو الجارى ضمن العقد المبرم بين البلدين.

فيما أكد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى اليوم أن هذه الطائرات ستصل فى موعدها المحدد وفق الخطط والمواعيد المتفق عليها وسيكون قريبا فى احدى القواعد الجوية بالعراق.

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