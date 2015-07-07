مقتل 25 من الجيش السورى فى تفجير انتحارى تبنته جبهة النصرة

ذكرت تقارير اخبارية أن دوى انفجار شديد سمع فى عدة أحياء غرب مدينة حلب السورية، تبين أنه ناجم عن تفجير انتحارى لمركبة مفخخة أمام دار للأيتام كانت تتحصن فيه قوات تابعة للنظام السورى ومسلحون موالون لها.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، بأن التفجير الذى تبنته جبهة النصرة، والذى وقع فى حى جمعية الزهراء، أعقبته اشتباكات عنيفة بين مقاتلى غرفتى عمليات أنصار الشريعة وفتح حلب من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من طرف آخر، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 25 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة آخرين.

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