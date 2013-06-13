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لجنة من الآثار والسياحة والداخلية لحماية "منطقة الأهرامات" التاريخية

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لجنة من الآثار والسياحة والداخلية لحماية "منطقة الأهرامات" التاريخية لجنة من الآثار والسياحة والداخلية لحماية "منطقة الأهرامات" التاريخية

كتب : رضوى هاشم منذ 42 دقيقة

أعلن الدكتور أحمد عيسى وزير الآثار، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الآثار والسياحة والداخلية ومحافظة الجيزة والمجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن سكان المنطقة المحيطة بمنطقة آثار الهرم، لمتابعة المشكلات التي تواجه المنطقة الأثرية، والمنطقة المحيطة بها وإعداد تقارير بشأنها شهريا؛ للوقوف على الحلول والتعامل معها.

جاء ذلك القرار خلال اللقاء، الذي عقده عيسى، صباح اليوم، مع محافظ الجيزة، ونائب عن وزير السياحة، ونقيب المرشدين السياحيين، ونائب مدير أمن الجيزة، ووكيل شرطة السياحة والآثار، ومصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وممثلي المجتمع المدني، ومجموعة من عائلات نزلة السمان، وعرض الأهالي، المشكلات التي تواجههم تمهيدا للعمل على حلها.

أوضح عيسى، أن اللقاء يهدف إلى الحوار بمشاركة كافة الأطراف المعنية، إلى حل المشكلات التي تواجه منطقة آثار الهرم، وتأثرها على السكان المجاورين للمنطقة الأثرية، لافتا إلى أن اللقاء تناول موضوعات عديدة في مقدمتها التعديات الواقعة على المنطقة الأثرية، وما يقوم به الباعة الجائلون من سلوكيات سلبية لا تليق بعظمة وحضارة المنطقة الأثرية.

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