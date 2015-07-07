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رئيس الأركان الإسرائيلى يقرر تشكيل وحدة كوماندوز متخصصة فى حرب العصابات

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رئيس الأركان الإسرائيلى يقرر تشكيل وحدة كوماندوز متخصصة فى حرب العصابات رئيس الأركان الإسرائيلى يقرر تشكيل وحدة كوماندوز متخصصة فى حرب العصابات
ذكرت صحيفة "هـــاآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الأركان اللواء جابى ايزنكوت قرر تشكيل فرقة كوماندو خاصة تكون قادرة على مواجهة الأساليب القتالية التى تستخدمها المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة وحزب الله، وذلك بعد أن تبين للجيش وجود فجوات كبيرة فى جاهزيته للقتال بأسلوب "حرب العصابات".

وتضم فرقة الكوماندو الجديدة وحدات خاصة فى الجيش، وهى "ماجلان" ووحدة المستعربين "دوفدوفان"، ووحدة "إيجوز" التابعة للواء "جولانى”، و"سييريت ريمون" المتخصصة بالحرب الصحراوية .

كما تقرر أن تكون الفرقة الجديدة تابعة لللكتيبة 98 ، التى يتبعه لها أيضا وحدة المظليين النظامية، وفرقتان من المظللين الاحتياط.

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