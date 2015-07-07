واردات الجزائر من الحبوب تتجاوز 1.6 مليار دولار فى 5 أشهر

ارتفعت قيمة واردات الجزائر من الحبوب بنسبة 14.4 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتصل إلى 1.65مليار دولار.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت الجزائر استوردت ما قيمته 3.54 مليار دولار من الحبوب فى عام 2014 بزيادة 12% عن 2013.
وكشفت بيانات المركز الجزائرى للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك نشرت اليوم الاثنين ارتفاع كميات القمح المستوردة بنسبة 21.3% إلى 3.66 مليون طن خلال الفترة نفسها.
وزادت واردات الذرة بنسبة 1.07 % إلى 398.47 مليون دولار فى حين ارتفعت واردات الشعير بنسبة 23% إلى 96.34 مليون دولار.
وكانت الجزائر استوردت ما قيمته 3.54 مليار دولار من الحبوب فى عام 2014 بزيادة 12% عن 2013.
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