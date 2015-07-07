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واردات الجزائر من الحبوب تتجاوز 1.6 مليار دولار فى 5 أشهر

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واردات الجزائر من الحبوب تتجاوز 1.6 مليار دولار فى 5 أشهر واردات الجزائر من الحبوب تتجاوز 1.6 مليار دولار فى 5 أشهر
ارتفعت قيمة واردات الجزائر من الحبوب بنسبة 14.4 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتصل إلى 1.65مليار دولار.

وكشفت بيانات المركز الجزائرى للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك نشرت اليوم الاثنين ارتفاع كميات القمح المستوردة بنسبة 21.3% إلى 3.66 مليون طن خلال الفترة نفسها.

وزادت واردات الذرة بنسبة 1.07 % إلى 398.47 مليون دولار فى حين ارتفعت واردات الشعير بنسبة 23% إلى 96.34 مليون دولار.

وكانت الجزائر استوردت ما قيمته 3.54 مليار دولار من الحبوب فى عام 2014 بزيادة 12% عن 2013.
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