توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 2016/7/7

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2016/7/7

>يشعر أحيانًا بأن قدرته على أن يكون حساسًا تمثل ضعفًا منه يجب ألا يظهره، ولكن مولود هذا البرج يملك سلطة غريبة تجعل الآخرين خاضعين له تمامًا لتأثيره عليهم فيفعلون ما يطلبه منهم شرط ألا يسىء استعمال هذه السلطة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

>شخصيتك الجذابة تجعلك محور اهتمام المحيطين بك.

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2016/7/7

>بعض مواليد برج الثور يشككون فى الآخرين بطريقة واضحة حتى إذا كان هؤلاء الآخرون من أقرب الناس إليه ويجد مولود هذا البرج صعوبة فى أن يثق بالناس وهم يجدون صعوبة فى النسيان والغفران.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

>حاول أن تتخلص من الشك فى الآخرين وأحسن الظن بالناس حتى يثبت العكس.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2016/7/7

>لا يأخذ شيئًا على محمل الجد أو الخطر يتأقلم بسهولة ويسر مع كل الظروف ويدافع بمهارة عن حقوقه لا شىء يفرحه أكثر من استفزاز الآخرين لا يعفو عن أحد ولا حتى المقربين إليه.

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>السيولة فى تعاملك مع الأمور قد تجلب لك المشكلات، شخصيتك مرتبكة ولابد من التخلص من بعض الأمور التى تعوق نجاحك.

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2016/7/7

>هذا الرجل قليل الكلام بعيد عن الثرثرة ولا يكشف عما بداخله فى بداية المعرفة فهو لا يثق فى الناس إلا بعد دراسة تأخذ منه وقتًا طويلاً ولا يأمن لأحد بسهولة فهناك أسرار لا يعرفها حتى أقرب أصدقائه.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> شخصية غير منطلقة وينقصها الجرأة، التفكير واتخاذ القرارات ببطء قد ينتج عنها مشكلات.

حظك اليوم برج " الأسد" يوم الثلاثاء 2016/7/7

>برج الأسد يمثل القوة والشجاعة وقوة العزيمة البرج نارى الطباع ينتمى إلى الشمس ويميل إلى الألوان المشمسة كالأصفر والبرتقالى والذهبى ودرجاتهما وحجر الياقوت.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>الأبراج النارية كثيرًا ما يتردد الكثيرون التعامل معهم، ولكن عند الاقتراب منهم تذوب هذه المخاوف.

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2016/7/7

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2016/7/7

>يتصف صاحب برج العذراء برجاحة العقل لأن يحكمه كوكب عطارد والمعروف أنه إله المعرفة وله تأثير على العقل والذاكرة وهو يدرس الأحداث جيدًا ويقيس كل دقيقة وما يأتى عليه من عائد.>توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية>رجاحة العقل كثيرًا تخيف من يتعامل معك ويتهمك بعدم الرومانسية، الحياة تحتمل الكثير .>المولود تحت هذا البرج الهوائى الذى ينتمى لكوكب الزهرة يشبه فى عاداته وسلوكه وصفاته الهواء فتارة نسيم وتارة إعصار لكنه يسعى دائمًا للتوازن والاعتدال ولهذا السبب كان اختيار علامة الميزان كعلامة تميزه.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>يعتب عليك عدم اتخاذك للأمور بجدية واتخاذك للقرارات بسرعة ما يفقدها القيمة فى غير وقتها.

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2016/7/7

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2016/7/7

>غالبًا ما يقابل صاحب برج العقرب بردة فعل غاضبة عندما يفصح أنه مواليد هذا البرج نتيجة لما توحى به كلمة عقرب، ولكن مما لا شك فيه أن هناك صفات فى جميع الأبراج جيدة وسلبية والغريب أن برج العقرب يمثل الموت والمكر والخداع إلا أنه يمثل أيضًا الطفولة بكل ما تحتويها من أنانية وبراءة.>توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية>القوس برج المحظوظين الذى يحبه الحظ ويقف بجانبه حتى أن علماء علم الكواكب يقولون إن مواليد برج القوس نصيبهم من الحظ 70% ونصيب باقى الأبراج مجتمعه 30% ولا شك أن توزيع أنصبه الحظ تتوقف على عدة عوامل أهمها الاجتهاد والعمل والمثابرة واختيار الطريق الذى يتناسب مع المواهب والاستعداد.

توقعات محمد فرعون لمواليد برج القوس على المستوى الاجتماعى والعاطفى

>لا تعتمد على الحظ فهو ليس كل شىء حاول أن تفعل العقل مع الحظ حتى تنال الرضا وتنجح فى مشروعاتك المستقبلية.

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2016/7/7

>مادى لا يهتم بمظهره الخارجى أو جاذبيته الشخصية ليصعد سلم النجاح والمجد النجاح يأتيه من خلال العمل الدءوب الطموج والتخطيط البارع يشعر دائمًا بأنه فوق الجميع ولديه كبرياء واضح ولا يتعاون مع الغير.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>تخلص من الكبرياء والغرور فهم يقتلون النجاح مهما حاولت أن تثبته لمن حولك

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2016/7/7

>لا يستطيع العيش وحيدًا والابتعاد عن الناس قليلون هم أصدقاؤه لكنه إذا اتخذ أحدهم يخلص له إلى الأبد ولن يصدق ما يقال عنه من سوء لا يتنكر لكلمته كلمة الشرف عنده مقدسة وهو يريد من الآخرين أن يحذوه حذوه.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>لا أهمية للثروة لمولود برج الدلو ولكنه يتأقلم مع كل المواقف.

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2016/7/7

>يعيش ليومه فقط ولا يحلم بأن يكون مليونيرًا ولا يخطط لذلك صاحب قلب كبير لا يعرف الجشع أو الشراهة يتمتع بحدس مذهل وقوة ملاحظة كبيرة فإذا شعر بأن شيئًا ما قد يحدث فصدقه وإذا نصح أحدهم بعدم السفر على متن هذه الطائرة فأقبل النصيحة حدس قال هذا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>لا ترتكن لحدسك القوى فيمكن أن يخذلك فى أى وقت.