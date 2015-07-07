أمينة الطاير: حكيم العرب مرجعية للسلام العالمي

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني «بداية ونحن في مواسم الخير والرحمة والعتق من النار شهر رمضان المعظم والعشرة الأواخر المباركة منه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل رحمته على روح المغفور له بإذن الله، زايد الخير وأن يدخله الجنة ويشمله بالمغفرة وحسن الثواب، لا شك أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل وقفة عميقة ولمسة وفاء لباني إماراتنا الحبيبة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، إن التحدي هو ما يسمو بالرجال، والقادة لا تتضح معادنهم في الظروف العادية، وإنما تتجلى القيادة والزعامة في الظروف الصعبة، وقهر الصعاب والعقبات تؤهل الفرسان لتبوء الزعامة».

وأضافت «نجح زايد الخير رحمه الله، في تحقيق آمال عريضة وطموحات كانت تراود إنسان الإمارات ورسخت مسيرة الخير والنماء إلى ملاذ الأمان، سجل التاريخ العالمي المعاصر زايد الخير رحمه الله بأحرف من نور مضيئة وأضحى حكيم العرب مرجعية للسلام العالمي والتعايش السلمي».