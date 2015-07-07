محمد السويدي : زايد ضرب المثل الأعلى في العطاء الإنساني

قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إنه لا يمكن الحديث عن العمل الإنمائي والإنساني في دولة الإمارات أو في أية بقعة من بقاع الأرض دون التوقف عند سيرة رائد العطاء ورمز الخير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه الله، الذي ضرب المثل الأعلى في العطاء الإنساني ومد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وفي مقال بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني قال السويدي «ونحن نستذكر في هذه الأيام روحه الطيبة الطاهرة ومآثره في البذل والعطاء بسجيته المحبة للخير والحريصة على تقديم العون للإنسان أينما كان فإننا ملتزمون في حمل الأمانة وتأدية الواجب في تقديم العون الإنمائي والإنساني العالمي».