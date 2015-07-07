غرفة دبي تنظم سلسلة مبادرات إنسانية

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي سلسلةً من النشاطات والفعاليات الإنسانية التي تعكس روحانية الشهر الكريم والتزاماً منها بإحياء فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني، حيث تنوعت هذه المبادرات بين تكريم عمال الخدمات الثانوية، وتوزيع أغذية على البحارة في خور دبي، وتنظيم سحورٍ لشركاء المجتمع في القطاعين العام والخاص. وفي كرمت الغرفة بحضور حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أكثر من 60 عاملاً في الغرفة في مجالاتٍ ثانوية مثل التنظيف والأمن وري الحدائق، وذلك للعام السابع على التوالي.

استراتيجية

وفي كلمةٍ له خلال الحفل، اعتبر مدير عام غرفة دبي أن تكريم هذه الشريحة المجهولة من عمال الغرفة يعكس التزام الغرفة بتقدير عمالها وموظفيها كل حسب طبيعة عمله، معتبراً أنه لا فرق بين عمل وآخر طالما أنه يصب في تسهيل تطبيق الغرفة لرسالتها وأهدافها الاستراتيجية، مؤكداً أن هؤلاء العمال يساهمون في خلق بيئة محفزة للموظفين، ويساعدونهم في تحقيق أهداف الغرفة. وأضاف بوعميم قائلاً «لقد غرس فينا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القيم الإنسانية، وحببنا بعمل الخير، ومساعدة الفئات المحتاجة، وشهر رمضان هو شهر الخير، ولذلك ارتأينا أن يتم التكريم خلال هذا الشهر الكريم لنزرع الفرحة في نفوس هؤلاء العمال، ولنجدد التزامنا بالمساهمة المجتمعية الفعالة التي تخدم فئات المجتمع المختلفة».

1000

وفي مبادرة أخرى، حشدت غرفة دبي موظفيها في نشاطٍ تطوعي لتوضيب 1000 حقيبة رمضانية تحوي أنواعاً مختلفة من الأغذية، وتوزيعها على البحارة العاملين في خور دبي في بادرة لاقت إقبال واستحسان هؤلاء البحارة. ونظمت الغرفة كذلك سحوراً في مركز دبي التجاري العالمي لشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي.