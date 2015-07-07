مواصلات الإمارات تطلق مشروع كسوة أكثر من 1000 يتيم في العالم

ضمن مشاركتها بيوم زايد للعمل الإنساني نظمت مواصلات الإمارات مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمبادرات الإنسانية في الذكرى الحادية عشرة لوفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، والتي تصادف 19 رمضان من كل عام. وفي هذا الإطار أطلقت مواصلات الإمارات مجموعة من المبادرات الخيرية والإنسانية من بينها، مبادرة «كسوة العيد» تحت شعار نُلبسهم لنُفرحهم، والتي من خلالها يتبرع الموظفون بملابس العيد لأكثر من 1000 يتيم حول العالم.

إنسانية التفكير

وقال محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، بأن الشيخ زايد رحمه الله أسس هذه الدولة على التعاون والتسامح وستظل الإمارات نموذجاً فريداً في العمل الإنساني لبقية دول العالم، وما قدمه طيب الله ثراه من العطاء والرحمة والخير يؤكد للعالم إنسانية التفكير في عقل زايد وسعة رحمة قلبه.

وأكد مدير عام مواصلات الإمارات، أن الشيخ زايد رحمه الله كرس اهتمامه بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايته، لذلك استحق لقب زعيم الإنسانية، وخير زايد وحبه لم يكن مقصوراً على مواطني الدولة فقط، بل كان المغفور له أول المبادرين إلى نجدة المحتاجين في سائر البلدان، إبان وقوع الأزمات والكوارث الطبيعية وتوفير كل ما يلزم لهم، وبذلك كسب محبة العالم أجمع، وكان مثالاً للحكمة والكرم والإنسانية، ورجلاً للخير والعطاء.