توزيع كسوة العيد على العمال في الفجيرة

شاركت بلدية الفجيرة احتفالات الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني من خلال مبادرة إنسانية في تقديم كسوة العيد لفئة من العمال الذين يقيمون في الإمارة مع أسرهم. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم العون إلى هذه الفئة وبث روح التكافل والمودة والرحمة وتخفيف الأعباء عن كاهل العامل وأسرته وتعزيز العلاقة بين البلدية وموظفيها من فئة العمال وذلك في إطار روح التكافل والمودة والرحمة التي يزداد الشعور بها خلال شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد قال عبدالله الحنطوبي نائب مدير عام بلدية الفجيرة إن هذا اليوم يأتي ليؤكد على مشاعر الحب والوفاء التي نختزنها في قلوبنا لمؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.