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أمسية في اتحاد كتاب الإمارات تستعيد قيم زايد شعر

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أمسية في اتحاد كتاب الإمارات تستعيد قيم زايد شعر أمسية في اتحاد كتاب الإمارات تستعيد قيم زايد شعر

نظم منتدى الشعر باتحاد كتاب وأدباء الإمارات أمسية شعرية استذكاراً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حضرها مجموعة من شعراء الإمارات والشعراء العرب المقيمين على أرض الدولة.

وقدم الدكتور منصور جاسم الشامسي إضاءة على سيمفونية نظرية الجمال والإحساس بالجمال في فكر وشعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، من خلال عرضه لمصادر الإلهام الشعري والذي استمدها المؤسس من الوعي الأخلاقي ومعرفة الحق والخير والنقد الواعي والإدراك التذوقي، ليثير النزعة الجمالية في النفوس ويشعرنا من خلال شعره بالقدرة على اكتشاف الإبداع والتميز.

وأضاف الشامسي أن شعر الشيخ زايد كان نتاج خبرة وممارسة وتجربة جمالية عريضة وتاريخية ناطقة بحرف وصورة ولوحات حياتية في منتهى الروعة، وختم حديثة بقراءة لأشعار المغفور له.

وأكد الدكتور إياد عبدالمجيد الشاعر العراقي على عطاء وحب المؤسس لنهضة وطنه وحكمته التي يشهد لها التاريخ، من خلال قصيدته التي كانت بعنوان «وقفة شعر».

 

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