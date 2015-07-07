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للحامل.. 8 نصائح لحمايتك من المضاعفات أهمها ماتناميش على بطنك

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للحامل.. 8 نصائح لحمايتك من المضاعفات أهمها ماتناميش على بطنك للحامل.. 8 نصائح لحمايتك من المضاعفات أهمها ماتناميش على بطنك
هناك العديد من العادات السلبية والضارة التى لا تنتبه لها المرأة أثناء الحمل، والتى قد تعرضها للخطر وتصيبها ببعض المضاعفات التى تؤثر على صحة الجنين وتعرضه للعيوب الخلقية، منها التدخين السلبى وبذل مجهود شاق.

يوضح الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، بعض التعليمات للمرأة الحامل حتى تتجنب التعرض للمضاعفات التى تؤثر عليها وعلى صحة الجنين، لأنه خلال هذه الفترة تكون الحامل أكثر عرضة للأمراض بسبب ضعف المناعة.

1- عدم الإكثار من تناول السكريات والحلويات.
>2- الابتعاد عن المخللات والموالح كالرنجة والفسيخ.
>3- تجنب زيادة الوزن.
>4- تجنب النوم على البطن.
>5- الابتعاد عن الأكلات الدسمة والمسبكة.
>6- عدم الإكثار من المنبهات والكافيين كالشاى والقهوة بكميات كبيرة.
>7- تجنب التدخين والتدخين السلبى، لأنه يؤدى إلى إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
>8- القيام بمجهود بدنى شاق.

لذا يوصى د. جورج يواقيم المرأة الحامل بالانتباه على صحتها بالأخص فى الفترة الأولى من الحمل وبداية تكوين الجنين، لأن ذلك يساعدها فى الحفاظ على صحتها وصحة الجنين ويقيها من الإصابة بالأمراض.

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