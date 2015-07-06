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إصابة طفلة صدمها ضابط بدراجة بخارية بقنا

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إصابة طفلة صدمها ضابط بدراجة بخارية بقنا إصابة طفلة صدمها ضابط بدراجة بخارية بقنا

مدير أمن قنا

أصيبت طفلة بإرتجاج بالمخ وكدمات بالصدر أثر قيام دراحة بخارية، يستقلها ضابط بإدارة مرور قنا بكورنيش النيل بمدينة قنا.
> تلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا، إشارة بإصابة طفلة بكورنيش النيل بقنا.

وكشفت التحريات أن المصابة تدعى ” شيماء . م ” 10 سنوات وتبين أنها مصابة بإرتجاج بالمخ وكدمات بالصدر.

وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي داخل سيارة أسعاف مجهزة وبسؤال أهليتها أتهموا المدعو ” محمد . ع ” ضابط بإدارة المرور بقنا أثتاء قيادة الدراجة البخارية رقم 25 مرور قنا، حيث أصطدم بها بكورنيش النيل أثناء قيادته بسرعة عالية وفر هارباً وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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