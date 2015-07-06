إصابة طفلة صدمها ضابط بدراجة بخارية بقنا

أصيبت طفلة بإرتجاج بالمخ وكدمات بالصدر أثر قيام دراحة بخارية، يستقلها ضابط بإدارة مرور قنا بكورنيش النيل بمدينة قنا.

> تلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا، إشارة بإصابة طفلة بكورنيش النيل بقنا.

وكشفت التحريات أن المصابة تدعى ” شيماء . م ” 10 سنوات وتبين أنها مصابة بإرتجاج بالمخ وكدمات بالصدر.

وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي داخل سيارة أسعاف مجهزة وبسؤال أهليتها أتهموا المدعو ” محمد . ع ” ضابط بإدارة المرور بقنا أثتاء قيادة الدراجة البخارية رقم 25 مرور قنا، حيث أصطدم بها بكورنيش النيل أثناء قيادته بسرعة عالية وفر هارباً وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.