نشطاء يشنون حربا ضد الجماعة الإسلامية بعد اتهامها "الوطن": تصريحات إرهابية

النشطاء سخروا من اتهامات "الجماعة": لو عندكوا دليل قدموه وإلا اسكتوا للأبد

كتب : أحمد الشمسي منذ 26 دقيقة

"هناك دول من الخليج العربي تُحوِّل أموالاً طائلة لمصر عبر حقائب دبلوماسية لتمويل عدد من القنوات المملوكة لـ"الفلول" مثل قنوات "سي بي سي" وجريدة "الوطن" المملوكة لمحمد الأمين".. كلمات قالها نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية الإسلامي ليأتيه الرد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، اعتبره البعض إرهابا والآخر أكد أن حديثه "كلام فارغ"، حيث قال "هاني المالكي": "الجماعة الإسلامية شربت شاي بالياسمين وعملت مؤتمر للدفاع عن الشرعية التي تهاجمها معرفتكش أنا كده"، وأضافت "عبير أحمد": "المتحدث في مؤتمر الجماعة الإسلامية والذي يعتبر نفسه متحدثا باسم أمة الإسلام مدافعا عنه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم"، وتابع الدكتور هشام صديق "مؤتمر الجماعة الإسلامية: الخروج يوم 30 هو خروج عن الإسلام!.. طيب أنا كنت خارج أشتري حاجة! أبقى كفرت".

مستخدمو مواقع التواصل الافتراضي لم يركنوا إلى السخرية فقط، بل ذهبوا في اتجاه حرية الإعلام وتوجيه الاتهامات إلى الأشخاص مالكي القنوات أو الصحف "الفلولية"، على حد تعبير الجماعة الإسلامية، حيث كتب "معتز عبد الرؤوف": "ده إرهاب لشخصيات مفيش ولا دليل ضدها"، واستنكرت "هالة الهادي" الأمر بقولها "مينفعش ترموا الناس بالاتهامات يا موحدين ومؤمنين بالله.. لو عندكم دلائل قدموها للمحاكمة وهما يحاكموهم"، في الوقت الذي اعتبرت فيه "منى محمد" التصريحات "إرهابية" وظهرت نتيجة لخوف الجماعات الإسلامية مما سيحدث يوم 30.