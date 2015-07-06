تأجيل محاكمة متهمى "أنصار الشريعة "إلى 10 أغسطس

أولاً بمحافظة الشرقية:

ثانيًا بمحافظة بني سويف:

ثالثًا بمحافظة الجيزة:

>أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 23 من أعضاء كتائب "أنصار الشريعة" لاتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين الي 10أغسطس لإستكمال عرض الأحراز.>واستعرضت المحكمه فى جلسة اليوم ملف نصى"وورد" ضمن الأحراز وتبين احتوائه على بيان بعنوان "كتائب انصار الشريعة بأرض الكنانة" ، دون فيه "سرية أبو بصير، للقائد احمد عبد الرحمن تقبله الله ، كما وجد علي يسار البيان شعار باللونين الأحمر والأسود، حيث تبين أن الشعار الأحمر عبارة عن يد بشرية تحمل مسدس، والشعار الاسود دون عليه باللون الابيض "لا اله الا الله" ،وداخل الشعار عبارة"جئناكم بالذبح" .>وسردت المحكمة نص البيان على شاشة عرض وجاء سياق البيان على النحو التالى: " انتقاما لعرض حرائرنا العفيفات علي عجالة من أمرهم لما رأوا من تطاول أفراد الشرطة "النجسة الخونة" علي اخواتنا:وبعد استئذاننا، فأذنا لهم علي ألا يستأذنوننا في قطف رؤوس هؤلاء، شرط ألا يعدوا دون كلبٍ منهم طلقةٍ واحدة وليس لهم ثمنًا عندنا ، كما ليس لهم ثمنا عند اسيادهم فأتم الله نعمة وانجز.> وتابع البيان : بعد التوكل علي الله سبحانه، المرحلة الأولي: " تأديب الأمناء الخونة" فمكن الله لإخوانكم في الكتاب بإستهداف عدد من المرتدين كما يلى:>1_استهداف مساعد بالجيش بـ "بلبيس الشرقي" ولم تعلن عنه الداخلية.>2_اغتيال هاني محمد النعماني أمين "خائن شرطة" طلق بالرأس>3_استهداف صول جيش حسن السيد مركز منيا القمح شرقيه بطلق في الرقبة.>4_اغتيال امين"خائن"شرطة اسماعيل محمد الفلاوي طلق بالرأس.>5_اغتيال أمين "خائن شرطة" شعبان حسين قوة مركز ابو كبير بالشرقية طلق بالرأس.>6_اغتيال كل من شريف حسن بيومي ، ورقيب بقرية النفاس طلق بالرأس.>7_اغتيال أمين "خائن شرطة" محمود عبد المقصود قوة مركز كفر صقر.>8_استهداف ملازم شرف سباعي محمد الباز ومجند رضا محمد عبد الله وأخر.>9_استهداف دورية شرطة بجوار معسكر الامن المركزي بالزقازيق طريق قرية أسفر عن مقتل سعيد مرسي ابراهيم وعبد الله .>10_اغتيال أمين "خائن شرطة" عبد الرحمن ابو العلا شرطة العاشر طلق بالرأس.>11_اغتيال كل من نقيب شرطة عبد الدايم عبد الفتاح ادارة المرور بالأمن الوطني .>1_اغتيال أمين "خائن شرطة" هانى عطية.> 2_ اغتيال رقيب حسن سيد.>3_اغتيال امين "خائن شرطة" جمال محمد بدوي مركز الفشن>4_اغتيال امين "خائن شرطة" بطلقة بالرأس وادعت الداخلية ان اصاتبته سيارة>5_اغتيال امين "خائن شرطة" بطلقة في الرأس بمركز ببا وادعت الداخلية انها حادث سيارة>6_اغتيال أمين "خائن شرطة" بطلقة في الرأس داخل مدخل بني سويف ولم تعلن عنه الداخلية.>1_استهداف دورية مصر الزراعي طريق الحوامدية اسفرت عن مقتل واصابة أخر>2_استهداف إبراهيم دسوقى وياسر ميرغنى وجمعه عيد بمركز الصف بالجيزة بطلقة بالرأس

فيما إختتم بيان التنظيم الإرهابى قائلًا: هذا وليعلم للقاصى والداني ان هناك رجالًا يغارون على دينهم، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، وبذلوا أرواحهم رخيصة لخالقهم سبحانه وتعالى، بينما دون بأسفل البيان "كتائب أنصار الشريعة، القسم الاعلامي"

وعقب الإننتهاء من سرد ذلك الملف، أعلن المستشار محمد شيرين فهمى الإكتفاء بذلك الجزء، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 أغسطس المقبل لإستكمال فض الأحراز.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.



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