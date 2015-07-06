حبس محاميين ومهندس و2 من أقاربهم لتعديهم على معاون مباحث بدر بالبحيرة

قرر المستشار محمود الحسينى رئيس نيابة كوم حمادة حبس محاميان ومهندس و2 من أقاربهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بالتعدى على مأمورية من ضباط مباحث مركز شرطة بدر بالعصى الحديد والشوم، مما أدى لإصابة معاون المباحث بكسر فى الذراع وإصابة أمين شرطة من قوة القسم بكسر فى فقرات الرقبة وكدمات متفرقة بالجسم وذلك فى محاولة منهم لتهريب أحد أقاربهم.

البداية كانت حينما تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، بقيام عاطل بالتعدى على شخصان من عائلة زيدان بماء النار بمدينة بدر.

وانتقل معاون مباحث مركز بدر النقيب مصطفى زكى يرافقه قوة من الشرطة السرية لمكان البلاغ وتمكنت القوات من ضبط المتهم ويدعى "كريم . أ" عاطل فاستغاث المتهم بأهليته، فقام الأهالى بالتعدى على القوات بالعصى الحديد والشوم، وتمكن المتهم من الهرب.

وأسفر التعدى عن إصابة معاون المباحث بكسر فى الذراع وإصابة أمين شرطة يدعى إبراهيم حجازى من قوة القسم بكسر فى فقرات الرقبة وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

انتقل لمكان الأحداث اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة يرافقه اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وهم كل من "حمادة . أ . ع" محامى، "محمد . ج . م" محامى، "خليل . أ . ح" مهندس، "مروان . ح . أ"، "باهر . ح . أ" طالبان وجميعهم يقيمون بمدينة بدر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7192 جنح بدر وبالعرض على النيابة قرر المستشار محمود الحسينى رئيس نيابة كوم حمادة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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