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نصائح تخليك تعالج أسنانك وكأنك طبيب.. أهمها استخدام الفراولة والبيكربونات

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نصائح تخليك تعالج أسنانك وكأنك طبيب.. أهمها استخدام الفراولة والبيكربونات نصائح تخليك تعالج أسنانك وكأنك طبيب.. أهمها استخدام الفراولة والبيكربونات
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من النصائح المثيرة والبسيطة للاهتمام بصحة أسنانك كما لو كنت طبيبا للأسنان، وتقدمها لكم الدكتورة أوشينا أوكيى، طبيبة الأسنان الإنجليزية.

وأوصى التقرير بعدم غسل الأسنان بالتحرك لأعلى وأسفل، كما يفعل الغالبية العظمى من الناس لأن ذلك قد يؤدى إلى حدوث أضرار باللثة، ولكن يجب غسل الأسنان باستخدام حركات دائرية خفيفة، ولتبييض الأسنان نصح التقرير باستخدام الفراولة وبيكربونات الصوديوم.

وتابع التقرير أنه يجب غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون قبل الإفطار، وإلا ستتسبب الأحماض الموجودة بالأطعمة فى تآكل طبقة المينا فى الأسنان، وهو ما يهدد صحة الأسنان بشدة وقد يؤدى إلى تسوسها.

ومن النصائح المهمة أيضاً حسب التقرير مضغ العلكة لمدة قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق أو مضغها حتى تنتهى حلاوتها، وذلك لتجنب الأضرار الكبيرة التى تنجم عن مضغ العلك والتى قد تتسبب فى تشقق الأسنان.. ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر يوليو الجارى.

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