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للحوامل.. أفضل طريقة لتسهيل الولادة وتخفيف آلام الوضع

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للحوامل.. أفضل طريقة لتسهيل الولادة وتخفيف آلام الوضع للحوامل.. أفضل طريقة لتسهيل الولادة وتخفيف آلام الوضع
الولادة من الذكريات الصعبة والمؤلمة فى ذاكرة كل امرأة لا يمكن أن تنساها مع مرور السنوات وتلاحق الأحداث، حيث تدخل الأم غرفة العمليات وبداخلها قدر كبير من المخاوف على صحتها وصحة مولودها القادم، كما تشعر بالكثير من الآلام التى تمثل قلقا لدى كل حامل توشك على الولادة.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح المهمة التى ستساهم فى تسهيل حدوث عملية الولادة وتسريعها، كما ستساهم فى تخفيف آلامها، يقدمها لكم طبيب التوليد ميشيل أودنت.

ومن أبرز النصائح التى قدمها التقرير للسيدات من أجل تخفيف آلام الولادة: عدم التفكير مطلقاً فى الأمر، وعدم الخوف المفرط من الولادة وآلام الطلق، لافتاً إلى أن التفكير الطويل فى هذا الأمر يتسبب فى تثبيط نظام الجسم المسئول عن الولادة السريعة بدون آلام.

وتابع التقرير أنه فى حالة عدم تفكير السيدات فى آلام الطلق، فإن عملية الولادة ستحدث بشكل طبيعى وسريع، دون حدوث أى مشاكل، مضيفا أن الآباء يجب منعهم أيضاً من الحضور مع زوجاتهم داخل غرفة الولادة لأن ذلك سيمنع المرأة من الاسترخاء وقد يؤخر حدوث الولادة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى مطلع شهر يوليو الجارى.

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مصر 365