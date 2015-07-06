مصادر: مصر وقعت عقدا مع ألمانيا لتصنيع قمر صناعى جديد بحلول 2017

كشفت مصادر مطلعة بوزارة البحث العلمى المصرية أن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وقعت عقدا مع ألمانيا لتصنيع قمر صناعى مصرى ألمانى بحلول عام 2017 .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القمر الجديد ستستخدمه مصر فى الأعمال العلمية وزيادة التقنية المصرية فى مجال الفضاء، لافتة إلى أن رئيس الهيئة سافر إلى ألمانيا خلال الأسبوع الماضى وقام بتوقيع عقود تصنيع القمر الجديد بالفعل.

وأشارت المصادر إلى أن مصر جهزت "السوفت وير" اللازم للقمر أما ألمانيا فستشارك بالهارد وير أى بأجزاء القمر.

وأوضحت المصادر أن الجديد هو بداية لسلسلة أقمار صناعية من المقرر أن تطلقها مصر فى الفترة المقبلة والتى تم وضع خطة فعلية لها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن تعاقدات أخرى لإطلاق أقمار صناعية جديدة.

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