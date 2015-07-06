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رئيس الوزراء: تطبيق قانون مكافحة الإرهاب مطلب شعبى وغدا مناقشة ملحوظاته

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رئيس الوزراء: تطبيق قانون مكافحة الإرهاب مطلب شعبى وغدا مناقشة ملحوظاته رئيس الوزراء: تطبيق قانون مكافحة الإرهاب مطلب شعبى وغدا مناقشة ملحوظاته
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن من يقترب من سيناء أو أى من الأراضى المصرية يحترق، مشيراً إلى أن كل مواطن مصرى مشروع شهيد، معلناً مناقشة مجلس الوزراء للملاحظات على قانون مكافحة الإرهاب غداً.

وأضاف محلب خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامى احمد موسى ببرنامجه على مسئوليتى المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك مطلبا شعبيا عارم لتطبيق قانون الإرهاب، موضحاً أننا نعيش فى حرب لمكافحة الارهاب وتوقيته يعد التوقيت المناسب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن قانون مكافحة الإرهاب ليس له علاقة بالصحافة اطلاقا بينما القانون للذين يبثون أخبار مغلوطة عن الجيش المصرى والتى تؤثر عليهم وجاء ذلك بعد بث اخبار مغلوطة عن الجيش المصرى واحدث اهتزاز بالجيش المصرى.

وتابع محلب أن القانون لم يمس حرية الاعلام المصرى ومصر الجديدة تحترم الصحفيين والاعلامين مؤكدا أن الوزارة استمعت لكل الاعلامين وهذا وقت الاصطفاف بجانبا للحرب على الإرهاب.
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