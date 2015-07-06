أخبار مصر للساعة 10.. السيسى يكلف بتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء

نَشَرَ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المُهمّة، فى مقدمتها، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وتركز الاجتماع على استعراض خطط الدولة والإجراءات التى يتم اتخاذها لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى، وكذلك التعاون الجارى بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير الغاز اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، من خلال مواصلة أعمال الصيانة لمحطات توليد الكهرباء بشكل دورى لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة.

وتناول الاِجتماع سبل ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك عبر العمل على تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة تسريب التيار الكهربائى والعمل على تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح الدكتور محمد شاكر المرقبى أن حجم إنتاج الكهرباء باتَ يحقق فائضاً بعد استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء فى تشغيل عدد من الوحدات الجديدة فى إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء.

وأشار وزير البترول إلى الجهود التى تبذلها وزارة البترول لتوفير اِحتياجات البلاد من البترول والغاز، مستعرضاً الاكتشافات الجديدة والمشروعات التى تنفذها الوزارة فى العديد من المجالات.

وعرض الوزير الخطوات الجارى اتخاذها لتنمية التنقيب عن الغاز الطبيعى فى مصر، بهدف توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولاسيما قطاعى الكهرباء والصناعة.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

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