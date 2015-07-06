محلب: علاج 120 ألف مواطن من فيرس C بداية حقيقية لمواجهة المرض

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه يعتمد على التقارير التى يتم تقديمها له من الوزراء إلا أنه يقوم بالنزول والتأكد بنفسه والتواصل مع المواطنين لأنهم أهله، وانه يعمل على التواصل معهم ومناقشة الشباب وتفعيل دورهم فى مساعدة الحكومة فى خطتها على مستوى الاحياء الشعبية.

وأوضح "محلب" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع احمد موسى، على قناة صدى البلد، انه يقوم بالنزول فى الشارع حتى يكونون قدوة ومثلا للمحافظين على أن يقوموا بالنزول للشارع ورؤساء الاحياء أيضا، مؤكدا ان هذا هو الهدف حتى يتم تحقيق الحلم.

وعن العمل فى مجال الصحة خلال مدة عام، أفاد "محلب" بأنهم قاموا بعلاج 120 ألف مواطن من فيرس سى، قائلا "هذه بداية ورؤية حقيقية لاقتحام ملف التهاب الكبد الوبائى ولدينا مشاكل كثيرة فى ادارة المستشفيات وبعض المستشفيات بدأت تسير على الطريق الصحيح ولكن البعض تحتاج شغل جامد".

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