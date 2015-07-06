أحمد موسى يذيع تسجيلا لـ"البرادعى" ويؤكد: مع مدير مكتب الـCIA

بث الإعلامى أحمد موسى تسجيلا صوتيا للدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، زعم أنه فى حوار تلفونى مع مدير مكتب "السى أى أيه" مؤكدا أنه يحرك العديد من الأشخاص المؤيدين له داخل البلاد.

ونفى الإعلامى أحمد موسى صحة ما ذكره الدكتور محمد البرادعى نشر فيديو على صفحة الشهيد خالد سعيد على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، بأنه وافق على أن يكون جزءا من المعارضة فى مصر عام 2013، بعد توافق على أن يتم دمج جميع التيارات الإسلامية وغيرها فى مصر بالعمل السياسى، وأن يتم تأمين خروج مشرف لمحمد مرسى، مؤكدا أن حديثه فى هذا التوقيت له دلالات كثيرة خاصة فى ظل الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب.

وأكد موسى عبر ببرنامجه "على مسئوليتى” المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن كل ما قاله البرادعى عن 30 يونيو ما هو إلا كذب وليس له علاقة بالواقع، ولم يكن هناك أى حديث حول خروج مشرف لمرسى، ولكن مرسى كان لا بد أن يعود للسجن ليعاقب على أفعاله قبل وبعد حكمه وطالب البرادعى بالدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى أمام المحاكم المصرية نظرا لانضمامه مع قيادات الجماعات الإخوانية .