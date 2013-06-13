وزير التنمية الإدارية: تدريب القيادات الحكومية في إيطاليا على إدارة مؤسسات الدولة

أحمد سمير: نسعى لنقل الخبرات الأوروبية لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة

كتب : ماهر هنداوي ومحمد الأبنودي منذ 16 دقيقة

قال الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، إنه تم الاتفاق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، لعقد ورشة تدريبية للقيادات الحكومية، في كافة الوزارات، بمدينة كاسرتا الإيطالية، خلال الفترة من 15 إلى 23 يونيو الجاري، والتي ينظمها برنامج الحوكمة بالمنظمة، مشيراً إلى أنه تمت دعوة قيادات حكومات دول الربيع العربي للمشاركة في هذه الورشة.

وأضاف سمير، في تصريحات صحفية اليوم، أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره أحد أهم مقومات التطوير اللازمة لإعداد كوادر مؤهلة قيادياً وإدارياً، قادرة على تحمل المسؤولية ومواكبة التغير واتخاذ القرارات بشكل علمي ومنهجي، يؤهلهم لحمل لواء قيادة مؤسساتهم، لافتا إلى أنه عقد اجتماعا مع قيادات الوزارات المرشحة للدورة أمس، ومنها "التنمية الإدارية، والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والموارد المائية والري"، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشار سمير، إلى أن الورشة تعد باكورة التعاون بين برنامج التطوير المؤسسي، بوزارة التنمية الإدارية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع المدرسة العليا للخدمة المدنية بإيطاليا من جهة أخرى.

وأوضح أن الاجتماع تناول عدة مسارات، منها تحفيز المشاركين من الكيانات الحكومية المصرية لأهمية دورهم في ورشة العمل، كونها البعثة الأولى لتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والتمويل والشفافية، وموضوعات متعددة في مجال تطوير عمل الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن نجاح هذه الدورة يساعد في ترسيخ التعاون مع الجهات المنظمة، وإيفاد أعداد أخرى من الكوادر والقيادات الحكومية المصرية مستقبلاً، لنقل الخبرات الأوروبية في إدارة وقيادة الجهاز الإداري للدولة، خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي تحتاج لمشاركة كل العناصر البشرية ذات الكفاءة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.