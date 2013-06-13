أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وزير التنمية الإدارية: تدريب القيادات الحكومية في إيطاليا على إدارة مؤسسات الدولة

Google+ Print
وزير التنمية الإدارية: تدريب القيادات الحكومية في إيطاليا على إدارة مؤسسات الدولة وزير التنمية الإدارية: تدريب القيادات الحكومية في إيطاليا على إدارة مؤسسات الدولة
أحمد سمير: نسعى لنقل الخبرات الأوروبية لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة

كتب : ماهر هنداوي ومحمد الأبنودي منذ 16 دقيقة

قال الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، إنه تم الاتفاق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، لعقد ورشة تدريبية للقيادات الحكومية، في كافة الوزارات، بمدينة كاسرتا الإيطالية، خلال الفترة من 15 إلى 23 يونيو الجاري، والتي ينظمها برنامج الحوكمة بالمنظمة، مشيراً إلى أنه تمت دعوة قيادات حكومات دول الربيع العربي للمشاركة في هذه الورشة.

وأضاف سمير، في تصريحات صحفية اليوم، أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره أحد أهم مقومات التطوير اللازمة لإعداد كوادر مؤهلة قيادياً وإدارياً، قادرة على تحمل المسؤولية ومواكبة التغير واتخاذ القرارات بشكل علمي ومنهجي، يؤهلهم لحمل لواء قيادة مؤسساتهم، لافتا إلى أنه عقد اجتماعا مع قيادات الوزارات المرشحة للدورة أمس، ومنها "التنمية الإدارية، والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والموارد المائية والري"، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشار سمير، إلى أن الورشة تعد باكورة التعاون بين برنامج التطوير المؤسسي، بوزارة التنمية الإدارية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع المدرسة العليا للخدمة المدنية بإيطاليا من جهة أخرى.

وأوضح أن الاجتماع تناول عدة مسارات، منها تحفيز المشاركين من الكيانات الحكومية المصرية لأهمية دورهم في ورشة العمل، كونها البعثة الأولى لتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والتمويل والشفافية، وموضوعات متعددة في مجال تطوير عمل الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن نجاح هذه الدورة يساعد في ترسيخ التعاون مع الجهات المنظمة، وإيفاد أعداد أخرى من الكوادر والقيادات الحكومية المصرية مستقبلاً، لنقل الخبرات الأوروبية في إدارة وقيادة الجهاز الإداري للدولة، خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي تحتاج لمشاركة كل العناصر البشرية ذات الكفاءة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية