250 ألف لاجئ عراقى فروا إلى تركيا هربا من تنظيم "داعش"

استقبلت تركيا 250 ألف لاجئ عراقى فروا من بلادهم خوفا من بطش التنظيم المسلح المسمى بـ "داعش"، فى انتظار موعد للقاء ممثلى الأمم المتحدة، وهى المقابلة الفاصلة فى تقرير منحهم حق الجوء من عدمه.

ونقلت قناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين، عن ممثلين لهؤلاء اللاجئين، قولهم أن الأشهر الأولى قبل المقابلة تتحمل فيها العائلات النفقات وتوفير المأوى والغذاء داخل تركيا، على أن يحصلوا من الأمم المتحدة بعدها على سكن مجانى فقط بعد المقابلة التى ستحدد مستقبلهم.

وقالت الجالية العراقية فى تركيا إنها تسعى مع المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء للنازحين فى مناطق متفرقة قرب الحدود، فيما توفر لهم الحكومة التركية التعليم المجانى والعلاج فى المستشفيات.

وأوضحت مصادر برلمانية أن لجنة النازحين عرضت على البرلمان العراقى مشروعاً لشمول النازحين فى تركيا على منحة مادية وبطاقة ذكية تساعدهم على المعيشة، إلا أن خلافات بين أعضاء البرلمان حالت دون ذلك، الأمر الذى دفع برئيس البرلمان إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار.