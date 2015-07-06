أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

250 ألف لاجئ عراقى فروا إلى تركيا هربا من تنظيم "داعش"

Google+ Print
250 ألف لاجئ عراقى فروا إلى تركيا هربا من تنظيم "داعش" 250 ألف لاجئ عراقى فروا إلى تركيا هربا من تنظيم "داعش"
استقبلت تركيا 250 ألف لاجئ عراقى فروا من بلادهم خوفا من بطش التنظيم المسلح المسمى بـ "داعش"، فى انتظار موعد للقاء ممثلى الأمم المتحدة، وهى المقابلة الفاصلة فى تقرير منحهم حق الجوء من عدمه.

ونقلت قناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين، عن ممثلين لهؤلاء اللاجئين، قولهم أن الأشهر الأولى قبل المقابلة تتحمل فيها العائلات النفقات وتوفير المأوى والغذاء داخل تركيا، على أن يحصلوا من الأمم المتحدة بعدها على سكن مجانى فقط بعد المقابلة التى ستحدد مستقبلهم.

وقالت الجالية العراقية فى تركيا إنها تسعى مع المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء للنازحين فى مناطق متفرقة قرب الحدود، فيما توفر لهم التركية التعليم المجانى والعلاج فى المستشفيات.

وأوضحت مصادر برلمانية أن لجنة النازحين عرضت على البرلمان العراقى مشروعاً لشمول النازحين فى تركيا على منحة مادية وبطاقة ذكية تساعدهم على المعيشة، إلا أن خلافات بين أعضاء البرلمان حالت دون ذلك، الأمر الذى دفع برئيس البرلمان إلى تأجيل التصويت على مشروع القرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"