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داعش يستعيد السيطرة على مدينة "عين عيسى" السورية من أيدى القوات الكردية

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داعش يستعيد السيطرة على مدينة "عين عيسى" السورية من أيدى القوات الكردية داعش يستعيد السيطرة على مدينة "عين عيسى" السورية من أيدى القوات الكردية
استعاد تنظيم "داعش" سيطرته الكاملة على مدينة "عين عيسى" الواقعة بالقرب من محافظة الرقة، والتى كانت تخضع لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردى".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله إن مسلحى التنظيم سيطروا أيضا على مناطق محيطة بعين عيسى من أيدى "وحدات حماية الشعب الكردى".

وتقع مدينة عين عيسى على طريق سريع ورئيس يربط بين الشرق والغرب، إذ يمتد من حلب حتى مدينة الموصل بالعراق، وكانت الوحدات الكردية قد انتزعت السيطرة على عين عيسى من قبضة مسلحى تنظيم الدولة قبل أسبوعين فقط.

وشن مسلحو التنظيم هجوما على الوحدات الكردية بالمنطقة الممتدة بين جنوب عالية بمحافظة الحسكة وصولا إلى منطقة صرين بعين العرب (كوبانى) مرورا بمحافظة الرقة، حسبما ذكر المرصد السوري، ومقره بريطانيا، وقال المرصد إن المعارك خلفت العشرات من القتلى والمصابين من عناصر الوحدات الكردية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الغارات الجوية على مدينة الرقة أمس الأحد، كانت من أعنف الغارات ضد التنظيم فى سوريا، ونشر مسلحو التنظيم مقطع لمقتل ناشطيْن اتهما بأنهما ينشران معلومات عن الوضع فى محافظة الرقة.. وأظهر الفيديو الناشطيْن أثناء استجوابهما، ثم ربطهما بشجرة، قبل إطلاق الرصاص عليهما من مكان قريب.

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مصر 365

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