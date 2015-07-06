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القوات العراقية تقتل 6 من "داعش" فى محيط الرمادى بالأنبار

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القوات العراقية تقتل 6 من "داعش" فى محيط الرمادى بالأنبار القوات العراقية تقتل 6 من "داعش" فى محيط الرمادى بالأنبار
قتلت القوات العراقية المشتركة ستة من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى ودمرت ثلاث سيارت لعناصر التنظيم وجرافة مفخخة فى مناطق بمحيط مدينة بالرمادى، وتمكنت من تطهير منطقة الشيحة بمحافظة الأنبار من قبضة داعش.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدى إن القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبى قتلت العديد من الإرهابيين ودمرت سيارات تابعة للتنظيم فى مناطق المضيق والسلام وحصيبة الشرقية وجنوب الحميرة فى المحافظة ، مشيرا إلى أن قوات تابعة لقيادة عمليات الانبار تمكنت من قتل 6 إرهابيين وتدمير جرافة مفخخة جنوب منطقة الحميرة.

وأضاف: أن قوة أخرى تمكنت من تدمير ثلاث سيارت مزودة برشاشات أحادية ، كما تم تدمير منزل يأوى مجموعة من الإرهابيين فى منطقة المضيق شرقى الرمادى.

وعلى صعيد آخر ، أكد القيادى في"الحشد الشعبي" حسن السارى تطهير منطقة "الشيحة" بالأنبار من مسلحى داعش بالكامل ، وقال السارى - فى تصريح صحفي- أن سرايا الجهاد التابعة للحشد واصلت تقدمها اليوم باتجاه الفلوجة واستطاعت بعد معارك شرسة مع مسلحى داعش من تطهير كافة مناطق الشيحة شمالى المدينة ، وأنها باتت على بعد خمسة كيلومترات من مركز المدينة.

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مصر 365