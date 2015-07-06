انتشال جثث 5 مهاجرين افارقة قبالة سواحل تونس

انتشلت قوات خفر السواحل التونسية قبالة سواحل مدينة بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا، جثث 5 مهاجرين غير شرعيين حسبما أفاد فرانس برس الاثنين مسؤول فى الحماية (الدفاع) المدنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المسؤول ان الجثث التى كانت فى حالة تحلل هى لمهاجرين افارقة غرق مركبهم قبل ان يتم رصدهم بعد ظهر السبت من قبل حرس سواحل مدينة بن قردان، ورجح ان يكون المهاجرون ابحروا بشكل غير شرعى من سواحل ليبيا للتوجه نحو جزيرة لامبيدوزا الايطالية.
وفى العاشر من يونيو الماضى ، أنقذت القوات البحرية التونسية قبالة سواحل مدينة بن قردان 356 مهاجرا غير شرعى أغلبهم أفارقة، تعطلت مركبهم التى أبحرت من ليبيا باتجاه ايطاليا، وتستغل شبكات لتهريب الاشخاص حالة الفوضى العارمة فى ليبيا لايصال مهاجرين غير شرعيين نحو ايطاليا وكسب المال.