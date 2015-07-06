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انتشال جثث 5 مهاجرين افارقة قبالة سواحل تونس

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انتشال جثث 5 مهاجرين افارقة قبالة سواحل تونس انتشال جثث 5 مهاجرين افارقة قبالة سواحل تونس
انتشلت قوات خفر السواحل التونسية قبالة سواحل مدينة بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا، جثث 5 مهاجرين غير شرعيين حسبما أفاد فرانس برس الاثنين مسؤول فى الحماية (الدفاع) المدنية.

وقال المسؤول ان الجثث التى كانت فى حالة تحلل هى لمهاجرين افارقة غرق مركبهم قبل ان يتم رصدهم بعد ظهر السبت من قبل حرس سواحل مدينة بن قردان، ورجح ان يكون المهاجرون ابحروا بشكل غير شرعى من سواحل ليبيا للتوجه نحو جزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وفى العاشر من يونيو الماضى ، أنقذت القوات البحرية التونسية قبالة سواحل مدينة بن قردان 356 مهاجرا غير شرعى أغلبهم أفارقة، تعطلت مركبهم التى أبحرت من ليبيا باتجاه ايطاليا، وتستغل شبكات لتهريب الاشخاص حالة الفوضى العارمة فى ليبيا لايصال مهاجرين غير شرعيين نحو ايطاليا وكسب المال.

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مصر 365