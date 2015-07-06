وزير الدفاع الباكستانى: استخدام الأسلحة النووية خيار مطروح إذا دعت الضرورة

اتهم وزير الدفاع الباكستانى خواجة آصف اليوم الاثنين الهند بشن حرب بالوكالة ضد باكستان من خلال الإرهاب، وقال آصف فى تصريحات فى برنامج "جيرجا" الذى تبثه قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية إن "تأجيج الإرهاب على نحو مباشر أو غير مباشر هى حرب الهند بالوكالة فى باكستان".

وأضاف أن هناك دليلا على دعم الهند لحركة طالبان الباكستانية والانفصاليين فى بالوشستان ، متابعا أنه تم عرض هذا الدليل فى منتديات دولية.

وأكد وزير الدفاع الباكستانى أن القدرة الدفاعية الباكستانية قوية ، مشيرا إلى أن استخدام الأسلحة النووية خيار مطروح لأنها ليست للعرض ولكن أسلحة رادعة.

واستطرد :"يجب أن نصلى من أجل ألا تكون هناك حاجة لهذا الخيار ولكن إذا كنا فى حاجة لاستخدامها (الأسلحة النووية ) من أجل وجودنا ، فإننا سوف نفعل".