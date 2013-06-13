مستشار وزير الموارد المائية السابق: تصعيدات إثيوبيا إساءة لمصر يجب أن تقابل بأكبر منها

كتب : ربيع ممدوح منذ 1 دقيقة

اعتبر الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الموارد المائية السابق، تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، وموافقة البرلمان، التوقيع على الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل المعروفة باتفاقية "عنتيبي" بإجماع نوابه، تصعيد خطير يجب أن تقابله مصر بتصعيد مماثل، مشيرا إلى أن هذه إساءة لا يمكن السكوت عنها.

وأكد القوصي في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا يمكن السكوت على مثل هذه التصعيدات، التي وصفها بأنها تقابل من الجانب المصري بمنتهى المرونة، وبمبدأ مقابلة الإساءة بالإحسان، مضيفا: "لا يمكن السكوت على هذه الإساءة ولابد من الرد عليها بإساءة أكبر منها"، مشيرا إلى أن موقف مصر من هذه التصعيدات سلبي.