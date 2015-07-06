أشرف زكي يتوعّد هؤلاء الممثلين بسبب خروجهم عن القانون

بدأ الفنّان أشرف زكي عمله كنقيب للممثّلين بفتح ملف العاملين في النّقابة من دون تصريح، حيث يبحث حالياً في كل المسلسلات التلفزيونيّة المعروضة في الماراثون الرمضاني عن أسماء الفنّانين الذين لم يستحصلوا من النقابة على تصريح عمل.

وقد أكّد زكي لـ"سيدتي نت"، أنّه لن يرضى بأيّ تساهل مع من لا يحترمون المهنة، موضحاً أنّه من أكثر النّاس تشجيعاَ للمواهب والوجوه الجّديدة، لكن هذا لا يعني تساهله مع من ينتهكون الطرق القانونيّة وإجراءات المفترض اتباعها، رافضاً أن يهبط أي كان بالبراشوت على النقابة بأساليب ملتوية.

وأشار زكي إلى أنّه يعمل حالياً مع أعضاء مجلس إدارة النقابة على جرد هذه الأسماء لاتّخاذ الإجراءات ضدّها.

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