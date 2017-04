وفاة الممثلة الأمريكية ديانا دوغلاس والدة الممثل مايكل دوغلاس

توفيت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية Diana Douglas والدة الممثل Michael Douglas في لوس أنجلوس عن عمر ناهز الـ92 عاماً، عانت خلالها من مرض السرطان.

وشاركت Diana في العديد من الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية المهمة مثل: "ER" و" The West Wing ".

وكانت الراحلة هي الزوجة الأولى للنجم Kirk Douglas، والد Michael ، وظهرت معهما في فيلم " It Runs In the Family "عام 2003.

ولدت Diana في جزيرة برمودا، وتلقت تعليمها الفني في الأكاديميا الأمريكية للفنون التمثيلية في نيويورك.

بدأت مسيرتها السينمائية في عام 1943 كما عملت عارضة لمجلة "لايف".

اقترنت بـKirk Douglas عام 1943، وأنجبت منه Michael و Joel، لكنها انفصلت عنه عام 1951.

تزوجت Diana بعد ذلك الممثل Bill Darrid في عام 1956 حتى وفاته عام 1992، لتتزوج بعدها Donald Webster عام 2002.

