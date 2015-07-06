من هي الممثلة التي ستنهي بموتها أحداث المسلسل التركي الشهير "العشق الأسود"؟

انتهت الحلقة 52 من مسلسل "العشق الأسود" لبطليه توبا بيوكستون وأنجين أكيوريك على أحداث مصيريّة، ستضع نهاية قريبة للأحداث المقرّر انتهاءها في الحلقة 54.

فقد بدأت الحلقة بإعلان وفاة المحققة إيبيك، التي تلعب دورها الممثلة أويكو كارايل، والتي كشفت بموتها لغزاً عامضاً سيقود المحقّقين إلى الإمساك بطرف الخيط الذي سيؤدي إلى إغلاق ملف قضيّة تبييض الأموال وسلسلة جرائم القتل المتسلسلة التي بدأت في الحلقة الأولى وتصاعدت مع تصاعد الحلقات.

إذاً حلقتان وينتهي المسلسل الذي يعتبر واحداً من عشر مسلسلات الأكثر تحقيقاً للأرباح في تاريخ الدراما التركيّة، ويتوقّع المشاهدون نهاية سعيدة للمسلسل الذي شهد أحداثاً خطفت الأنفاس منذ الحلقة الأولى، واستمرّت بوتيرة تصاعديّة حتى الحلقات الأخيرة.

يذكر أنّ تصوير المسلسل انتهى، ومن المقرّر بعد عرضه أن تسافر بطلته توبا إلى فرنسا حيث ستبتعد عن تركيا مدّة سنة تأخذ فيها فترة من الرّاحة، في حين لم يحدّد باقي أبطال العمل ومنهم أنجين وجهتهم المقبلة بعد.

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