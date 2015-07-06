أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من هي الممثلة التي ستنهي بموتها أحداث المسلسل التركي الشهير "العشق الأسود"؟

Google+ Print
من هي الممثلة التي ستنهي بموتها أحداث المسلسل التركي الشهير "العشق الأسود"؟ من هي الممثلة التي ستنهي بموتها أحداث المسلسل التركي الشهير "العشق الأسود"؟

الإثنين 06-07-2015 19:42

انتهت الحلقة 52 من مسلسل "العشق الأسود" لبطليه توبا بيوكستون وأنجين أكيوريك على أحداث مصيريّة، ستضع نهاية قريبة للأحداث المقرّر انتهاءها في الحلقة 54.
فقد بدأت الحلقة بإعلان وفاة المحققة إيبيك، التي تلعب دورها الممثلة أويكو كارايل، والتي كشفت بموتها لغزاً عامضاً سيقود المحقّقين إلى الإمساك بطرف الخيط الذي سيؤدي إلى إغلاق ملف قضيّة تبييض الأموال وسلسلة جرائم القتل المتسلسلة التي بدأت في الحلقة الأولى وتصاعدت مع تصاعد الحلقات.
إذاً حلقتان وينتهي المسلسل الذي يعتبر واحداً من عشر مسلسلات الأكثر تحقيقاً للأرباح في تاريخ الدراما التركيّة، ويتوقّع المشاهدون نهاية سعيدة للمسلسل الذي شهد أحداثاً خطفت الأنفاس منذ الحلقة الأولى، واستمرّت بوتيرة تصاعديّة حتى الحلقات الأخيرة.
يذكر أنّ تصوير المسلسل انتهى، ومن المقرّر بعد عرضه أن تسافر بطلته توبا إلى فرنسا حيث ستبتعد عن تركيا مدّة سنة تأخذ فيها فترة من الرّاحة، في حين لم يحدّد باقي أبطال العمل ومنهم أنجين وجهتهم المقبلة بعد.

ابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي