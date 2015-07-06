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"رمضانيات بيروت" لوحة تراثية بامتياز

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"رمضانيات بيروت" لوحة تراثية بامتياز "رمضانيات بيروت" لوحة تراثية بامتياز

الإثنين 06-07-2015 18:28

في الأول من تموز، تحوّل مجمّع الـ"بيال" في بيروت إلى مساحة تراثية، حملت عنوان "رمضانيات بيروت"، بتنظيم وإشراف من مؤسسة مخزومي، حيث تمّ جمع الكثير من مفردات العراقة والأصالة والحضارة والتراث الخاصّة ببعض البلدان المشاركة في هذا الحدث الثالث من نوعه، في مسعى لإحياء أسواق بيروت القديمة وتقديمها إلى الجيل الجديد بطابعها ومميزاتها.
ضمّ المهرجان برامج عديدة، منها البرامج الموسيقية واللوحات المعبّرة عن العادات والتقاليد في عالم الأزياء والديكور، بالإضافة إلى نماذج من المأكل والمشرب، ستبقى معروضة حتى الـ4 من تموز الجاري.

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سيدتي