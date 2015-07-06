Oriental Collection عطر شرقي من YSL Beauté

عطور نادرة، ومكونات ثمينة، وزجاجات في منتهى الفخامة... تلخّص عراقة صناعة العطور الفاخرة حسب مفهومYSL Beauté. ولتجسيد هذا الشغف بالعوالم الأخرى الذي كان دائماً منبع إلهام إبداعات إيف سان لوران، ينضم في عام 2015، عطر محدود الكمية إلى "المجموعة الشرقية-ORIENTAL COLLECTION. عطر استثنائي جديد في زجاجة مبتكرة بتصميم راق لكل من يهوى العطور الغامضة والفريدة من نوعها.

جرأة عطر أنيق يجمع بروعة بين النقاء والسخاء

في عام 2015، ينضم إلى المجموعة الشرقية عطر محدود الكمية، قامت Anne Flipo و Juliette Karagueuzoglou بابتكار عبيره الزهري الغريب، الذي يكشف عن سحره الغامض بأسلوب مبتكر للغاية. حين تلتقي التناقضات بإتقان بارع بين البساطة النقية والبذخ السخي، بدءاً من توهج باقة من الزهور الناصعة النقاء وانتهاء بالهالة الخشبية الفاتنة والغامضة. سيكون عطر أجمل زهرة- MAGNIFICENT BLOSSOM، أحدث شعار شرقي.

تبدأ الرحلة العطرية مع انتشار عبق زهري باهر. باقة متوهجة لزهور بيضاء من الفل وزهر البرتقال والإيلنغ، التي تشرق بأناقة تحت لمسات البرغموت وبرتقال المندرين والزعفران اللاذع. عبير أخاذ يأسر الحواس. ضياء مشعة بوميض ذهبي ونحاسي زخم وباهر.

الهدف: حيوية الهالة العطرية الأساسية الحادة المعروفة باسم "شيبر". فقد تم تخفيف التوهج الباذخ للزهور البيضاء تحت تأثير اللمسات الأنيقة الصافية لقاعدة العطر الخشبية القوية، التي تثري العبير بكل ما فيها من غموض. يعزز قوة هذه الهالة العطرية وجرأتها، مزيج من البتشول وخلاصة طحلبية مع خشب "أميريس"، التي تتميز بعبق حلو وآسر.

إشراقة زجاجة تشع فخامة

استُخدم الذهب في تصميمها بنعومة تجعلها أكثر فخامة وروعة من أي وقت مضى.

تجسّد زجاجة عطر "المجموعة الشرقية" المحدود الكمية لعام 2015، نمط فن المشربيات الذهبي الشهير المستوحى من شعار الماركة. زخارف معدنية ناعمة تمتد وللمرة الأولى، بصورة معكوسة عبر كامل زجاجة العطر لتعزيز جمال العطر الذي يتوهج بلون كهرماني دافئ عبر صفاء الزجاج البلوري.

الشرق بكل عظمته. أجواء مشرقة وفاخرة لعطر باهر كجوهرة نفيسة.

على الواجهة الأمامية للعطر، تضفي لمسة بسيطة من اللون الأسود، أناقة نقية على الزجاجة.

علبة بتصميم مبتكر في قمة الفخامة

تُعدّ علبة عطر "المجموعة الشرقية" المحدود الكمية لعام 2015 الفاخرة، مزيجاً رائعاً يعكس طبيعة العطر المليء بالتناقضات.

منذ الوهلة الأولى، تؤكد العلبة السوداء المزينة باللوحة المعدنية التي تميز عطور هذه المجموعة، على طابع التصميم الهندسي المستوحى من فن "آرت ديكو".

لكن عند فتح العلبة الخارجية، ينكشف للعيان الفخامة الاستثنائية لديكور الزجاجة. فيظهر العطر بين مجموعة متتالية من الطيات الذهبية الشبيهة بالأقواس الذهبية المهيبة لممرات قصر شرقي عصري.

تُعزز الجوانب السوداء اللماعة كمرآة هذه الأجواء الفخمة وجمال الزجاجة بآلاف الانعكاسات.

في حين يعكس نقاء الخطوط الفنية، فخامة الشرق.