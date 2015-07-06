بودرة NARS لإبراز معالم الوجه

تحتوي تركيبة بودرة NARS Contour Brush الفريدة على مزيج مثالي من الجزيئات البودرية والصبغات لإضفاء ملمس حريري وتحديد رائع لمعالم الوجه. ويتألّف كلّ قرص بودرة من لونين محدّدين لمعالم الوجه بغية منح بُعد طبيعي رائع للوجه مع لمسة خفيفة ومشرقة. فاللون الداكن يعزّز تحديد الوجه فيما يضفي اللون الأفتح الإشراق على المناطق البارزة من الوجه.

تُطبّق هذه البودرة بسهولة تامّة، وهي تنساب على البشرة بسلاسة وتتوزّع بشكل متجانس. أمّا قوامها فكريمي وحريري وخفيف للغاية.

التكنولوجيا والتصميم:

مزيج الصبغات المثالي: تتألّف هذه البودرة من صبغات خفيفة، ثابتة ومتلألئة على شكل جزيئات دقيقة جدّاً لتزيين البشرة بلمعان مشرق وحريري. كما توفّر هذه الصبغات تغطية ممتازة لتحقيق توازن مثالي بين الخصائص البصرية، معزّزة مظهر البشرة من خلال تأثيرات soft focus.

بودرة فوتوكرومية:

تتكيف بحسب درجة الضوء المحيط بها، ما يعطي البشرة إطلالة طبيعية في أيّ ضوء.

بودرة محدّدة:

تكوّن هذه البودرة المتعدّدة الطبقات عمقاً وبعداً بصرياً. كما تمنح تأثيراً محدّداً لمعالم الوجه عبر توزيع الضوء والتحكّم بانعكاسه.

تجتمع رذوذ السيليكا الكروية، إسترات الجوجوبا، وبوليمر حريرياً للغاية لابتكار ملمس كريمي وحريري.

هذه البودرة خالية من العطور والبرابين والتلك، كما أنّها غير صناعية.