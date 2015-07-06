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عصير البصل أهم خلطة لنمو شعر الحاجبين!

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عصير البصل أهم خلطة لنمو شعر الحاجبين! عصير البصل أهم خلطة لنمو شعر الحاجبين!

الإثنين 06-07-2015 17:47

قد تقومين ببعض الوصفات الغريبة والمبتكرة رغبة في خوض بعض التجارب الجديدة، ولكن ماذا عن هذه الوصفة التي تعتمد على عصير البصل؟ هل تمتلكين الجرأة لتجربتها؟ لم لا فقد تكون ذات فعالية كبيرة.

كل ما عليك فعله هو وضع القليل من عصير البصل على حاجبيك وتركه ليجف، كما يمكنك وضعه في المساء ليقوم بعمله طوال الليل.

يكمن السر في البصل باحتوائه على عنصر الكبريت الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية بمنطقة الحاجب، مما يؤدي إلى نمو شعر الحاجب بالتدريج. كما أن التطبيق المنتظم لعصير البصل يساعد على نمو شعرك والتخلص من مجموعة متنوعة من مشاكل فروة الرأس. وعلاوة على ذلك عصير البصل يناسب كل أنواع فروة الرأس الجافة والزيتية على حد سواء.

تابعي هنا: 

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