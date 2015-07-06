مكياج سموكي خاص للبشرة السمراء

لا يشترط أن تستخدمي اللون الأسود لتتألقي بالمكياج السموكي الجذاب، لاسيما إن كانت بشرتك سمراء اللون، فالبني سيكون أنسب لها.

يتميز اللون البني الداكن بجاذبيته التي تمكنه من إبراز جمال وتألق الوجه بأكمله، كما يعمل اللون البني اللامع أو البرونز على إضفاء المزيد من السحر على إطلالة عينيك.

إليك طريقة هذا المكياج السموكي الساحر خطوة بخطوة:

1. بداية عليك وضع الكريم التمهيدي وكريم الإخفاء حول عينيك لإخفاء أي عيوب أو تجاعيد، كما أن هذه الخطوة تفيد في توضيح العين وإعدادها لإلقاء الظل عليها.

2. ضعي اللون الأبيض أو اللون البيج الفاتح "اللحمي" فوق العين من بداية الجفن وحتى الوصول إلى عظمة الحاجب.

3. استخدمي الفرشاة المجعدة لوضع اللون البني الداكن على الجفن العلوي حتى الوصول إلى نهاية العين.

4. استخدمي الفرشاة الصغيرة لرسم اللون البني الداكن على خط الرموش السفلي.

5. قومي بوضع الكحل البني الداكن على جفنيك العلوي والسفلي.

6. امزجي اللون الذهبي مع اللون البني الداكن على جفنك العلوي باستخدام حركات دائرية لمزج اللونين معاً.

7. ضعي الماسكارا بسخاء على رموشك لتسليط الضوء عليها، ويفضل استخدام الماسكارا ذات اللون البني.

8. وأخيراً قومي بوضع لمسة من البرونز عند مدمع العين.

سيعجبك أيضاً:

كيف تطبقين البرونزر الصيفي؟

مكياج هندي لأمسيات رمضانيّة راقيّة