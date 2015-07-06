بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الأعمال الإنشائية بمدرسة بالمرزوقية

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ما يجرى تنفيذه بمشروع إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الأساسى بقرية المرزوقية التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، والتى تم البدء فى تنفيذها منذ شهر مارس الماضى فقط على مساحة إجمالية قدرها 2100 مترا مربعا وتضم عدد 11 فصلا دراسيا منها تسعة فصول مخصصة للتعليم الأساسى وفصلان لرياض الأطفال وتبلغ جملة تكلفتها المالية ثلاثة ملايين و250 ألف جنيها.

ورافق المحافظ فى جولته أحمد بدران البعلى رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد هاشم مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومحمد أبو سنة رئيس تحرير جريدة القناة.

وطالب المحافظ خلال الجولة جميع المسئولين بمضاعفة حجم العمل بالمشروع وضغط المدة والبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء منها، مؤكدا أنه لابد من دخول المدرسة للخدمة الفعلية وبدء الدراسة بها مع بداية العام الدراسى المقبل.

وشدد على وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبدء فى تجهيز كافة مستلزمات العملية التعليمية والأثاث والأدوات اللازمة لتشغيل المدرسة فى الموعد المحدد لتكون جاهزة لدخول الخدمة، وبدء العمل بها مع بداية العام الدراسى الجديد وذلك لتخيف العبء والمعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور من أبناء المنطقة بالقرية وتوابعها.



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المحافظ اثناء الجولة



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المحافظ مع محمد ابوسنة اثناء تفقد المدرسة



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المحافظ والقيادات يتابعون ما تم تنفبذة من المدرسة



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اثناء لقاء المحافظ مع الاهالى



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المحافظ يقبل طفلة من ابناء القرية



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مبنى مدرسة المرزوقية