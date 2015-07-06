بالصور.. حملة نظافة للمقابر بمدينة دسوق فى كفر الشيخ‎

شهدت مقابر دسوق حملة نظافة للمقابر، برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، لنظافة المقابر من الداخل، ورفع مخلفات القمامة، وتقليم الأشجار، وصيانة أعمدة الإنارة داخلها.

وأشرف أسامة كامل، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، على الحملة والمتابعة على أعمال الحملة بداخل المقابر حتى الانتهاء من رفع القمامة منها التى ستستمر ليومين وتسوية جميع الشوارع الرئيسية بالمقابر مع الاستعانة باللودر الصغير.

وكلف رئيس المدينة رئيس القسم الزراعى بالوحدة بتقليم الأشجار الموجودة وإزالة الحشائش المتواجدة داخل المقابر وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك.



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رئيس المدينة يتابع أعمال النظافة بالمقابر



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العمال أثناء عملية النظافة



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نظافة المقابر



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ازالة أوراق الاشجار المتساقطة من المقابر



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عمال مجلس المدينة بالمقابر



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استمرار حملة النظافة بالصور أول حملة نظافة للمقابر بكفر الشيخ