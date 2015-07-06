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ضبط 35 قطعة أثرية أسفل منزل بالإسكندرية

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ضبط 35 قطعة أثرية أسفل منزل بالإسكندرية ضبط 35 قطعة أثرية أسفل منزل بالإسكندرية
تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط 35 قطعة أثرية عقب مداهمة موقع تنقيب عن أثار أسفل منزل غرب المدينة، ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم مينا بقيام ثلاثة أشخاص بالتنقيب عن الآثار بشقة سكنهم بشارع سيف اليزل، بمنطقة الورديان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات ؛ تم استهدافهم وتبين عدم تواجدهم ووجود أعمال حفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضى بعمق 15 مترا ، وتم ضبط "35" قطعة فخارية آثرية وأدوات الحفر.

وتم التحفظ على المضبوطات ، وكلفت المباحث بضبط المتهمين ، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365