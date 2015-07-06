الأهلي: نحتاج إلى جدو

يحتاج الأهلي لمحمد ناجي "جدو" مهاجم الفريق بحسب ما أكده علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة في النادي الأحمر.

تردد في الأسابيع الأخيرة أن لجنة الكرة في النادي الأهلي اتخذ قرارا بالاستغناء عن هداف كأس أمم إفريقيا 2010.

لكن علاء عبد الصادق صرح "جدو لاعب مهم في الأهلي".

وتابع "جدو لاعب مؤثر وصاحب تاريخ ومحل تقدير كبير في النادي".

وأضاف "لا يمكن تقييم جدو عن طريق مشاهدة متى يستدعيه الجهاز الفني أو لا. الاستدعاء في قائمة المباريات يتم وفقا لاحتياجات الجهاز الفني، لكن هذا لا يعني أن النادي لا يقدر جدو".

وأتم "الحاجة لجهود جدو موجودة. وما يقال عن قرارنا بالاستغناء عنه غير صحيح".