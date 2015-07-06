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4 فوائد صحية للدش البارد أبرزها تحسين المزاج والتخلص من شد العضلات

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4 فوائد صحية للدش البارد أبرزها تحسين المزاج والتخلص من شد العضلات 4 فوائد صحية للدش البارد أبرزها تحسين المزاج والتخلص من شد العضلات
مع ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالكسل والخمول المصاحب لأجواء الصيام، تزداد الرغبة فى الحصول على دش بارد للشعور بالانتعاش وتجديد نشاط الجسم، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية للدش البارد، وذلك حسبما نشر مؤخرًا على موقع "رعاية الصحة" الأمريكى:

1. يساهم الدش البارد فى استشفاء الجسم والتخلص من الآلام وشد العضلات بعد ممارسة الرياضة، حيث يعمل على التخلص من حمض اللاكتيك من العضلات والحد من الالتهابات.

2. للدش البارد فوائد رائعة فى تعزيز معدلات حرق والسعرات الحرارية بالجسم، كما ينشط التمثيل الغذائى بالجسم، وكشفت بعض الدراسات أن درجات الحرارة المنخفضة تساهم فى تسريع معدلات الأيض بمعدل 15 ضعفًا.

3. يساهم فى تعزيز صحة الشعر وبشرة الجسم، حيث تعمل المياه الباردة على الحفاظ على الزيوت الطبيعية الموجودة بالشعر والجسم، كما تعمل على تقوية مسام الجلد وتسريع فرص التخلص من الجلد الميت.

4.إذا كنت تشعر بتعكر المزاج فإن حصولك على دش بارد سيساهم فى تحسين مزاجك والحد من شعورك بالقلق والتوتر، وفسرت إحدى الدراسات ذلك، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المنخفضة تساهم فى تقليل مستويات حمض اليوريك، وهو ما يعزز قدرة الجسم على التخلص من القلق والتوتر.

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مصر 365

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